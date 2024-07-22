Улейчик Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Улейчик Марцелла Михайловна
Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Улейчик Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Улейчик Циприян Михайлович
Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Улейчик Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна
Смерть
Неизвестно