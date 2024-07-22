Улейчик Ева 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улейчик Михаил Николаевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Улейчик Марцелла Михайловна

Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Улейчик Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Улейчик Циприян Михайлович

Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Улейчик Петр Михайлович

Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Улейчик Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Улейчик Михаил Николаевна

Смерть
Неизвестно

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