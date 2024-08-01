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Федот Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

Между 1710 и 1740 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Горы, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Иван Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Смерть
Между 1710 и 1740 ст.
Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Мавра Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Горы, Озеры, Московская область

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