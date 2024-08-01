Федот Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиМежду 1710 и 1740 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Иван Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Смерть
Между 1710 и 1740 ст.
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Мавра Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна