Кукленко Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукленко Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Кукленко Виктор Митрофанович

Мать: Надежда

Смерть
1994
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