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Кукленко Александр Викторович
Кукленко Александр Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Дата смерти
1994
Пол
Мужской
Отец
Кукленко Виктор Митрофанович
1936 г.р.
Мать
Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Кукленко Виктор Митрофанович
Мать:
Надежда
Смерть
1994
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