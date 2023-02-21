(Плющенко) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1922
Рождение ребёнка
30.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Владимир
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилов Владимир