(Плющенко) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плющенко) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1922

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1922

Отец: Плющенко Иван Андреевич

Мать: Ларшина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
30.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Владимир

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Владимир

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