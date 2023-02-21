Койбийчук (Койбичук) Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койбийчук (Койбичук) Николай Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

23.02.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1934

Дочь: Сержантова Нионель (Нонна) Николаевна

Мать ребёнка: Бойчук Мария Михайловна

Полтава, Полтавська область
Смерть
23.02.1940
на юго-восточной части острова Петяя-Сари
погиб в бою. Награжден за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество орденом Красного Знамени (Указ Пре... Показать все
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