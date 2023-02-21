Койбийчук (Койбичук) Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти23.02.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1934
Дочь: Сержантова Нионель (Нонна) Николаевна
Мать ребёнка: Бойчук Мария Михайловна
Полтава, Полтавська область
Смерть
23.02.1940
на юго-восточной части острова Петяя-Сари
погиб в бою. Награжден за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество орденом Красного Знамени (Указ Пре... Показать все