Кочебин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения10.12.1909
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1909
Рождение ребёнка
02.06.1934
Сын: Кочебин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кочебина Прасковья Абрамовна
Рождение ребёнка
14.01.1938
Сын: Кочебин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Кочебина Прасковья Абрамовна
Рождение ребёнка
04.04.1944
Мать ребёнка: Кочебина Прасковья Абрамовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочебина Прасковья Абрамовна
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Вельяминовское кладбище