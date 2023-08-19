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Кочебин Василий Степанович

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Место рождения

Лазинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.12.1909

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1909

Отец: Кочебин Степан Андреевич

Мать: Кочебина Акулина Сергеевна

Лазинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1934

Сын: Кочебин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кочебина Прасковья Абрамовна

Рождение ребёнка
14.01.1938

Сын: Кочебин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Кочебина Прасковья Абрамовна

Рождение ребёнка
04.04.1944

Сын: Кочебин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Кочебина Прасковья Абрамовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочебин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кочебина Прасковья Абрамовна

Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Вельяминовское кладбище
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