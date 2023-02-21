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Смирнов Аркадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1974

Жена: Смирнова Галина Александровна

Рождение ребёнка
10.09.1974

Сын: Смирнов Сергей Аркадьевич

Мать ребёнка: Смирнова Галина Александровна

Рождение ребёнка
15.01.1979

Сын: Смирнов Алексей Аркадьевич

Мать ребёнка: Смирнова Галина Александровна

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