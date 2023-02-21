Смирнов Аркадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1974
Рождение ребёнка
10.09.1974
Сын: Смирнов Сергей Аркадьевич
Мать ребёнка: Смирнова Галина Александровна
Рождение ребёнка
15.01.1979
Сын: Смирнов Алексей Аркадьевич
Мать ребёнка: Смирнова Галина Александровна