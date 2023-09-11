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Насырова (Митюкова) Зайтуна Мухаметовна
Насырова (Митюкова) Зайтуна Мухаметовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Митюков Мухамет Сидулович
1913 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Митюков Мухамет Сидулович
Мать: не указана
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