Козлов Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Михаил Иванов

Козлов Михаил Иванов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Козлов Иван Федоров

Мать: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1795, 38 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195
Рождение ребёнка
20.03.1811

Сын: Козлов Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 марта 1811 села Камышевского у крестьянина Михаила Козлова сын Иоан Тобольск 156 15 1155 1811 МК Камышевское 1 год в 1812 г. РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close