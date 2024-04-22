Козлов Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Козлов Иван Федоров
Мать: Козлова Пелагия Еремеева
22 года в 1795, 38 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195
Рождение ребёнка
20.03.1811
Сын: Козлов Иван Михайлов
20 марта 1811 села Камышевского у крестьянина Михаила Козлова сын Иоан Тобольск 156 15 1155 1811 МК Камышевское 1 год в 1812 г. РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-... Показать все
Смерть
Неизвестно