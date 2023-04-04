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Бондарев Михаил (Менаша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

25.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бондарев Ушер

Мать: Бондарева ?

Смерть
25.12.1991
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