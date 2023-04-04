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Бондарев Михаил (Менаша)
Бондарев Михаил (Менаша)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
25.12.1991
Пол
Мужской
Отец
Бондарев Ушер
Мать
Бондарева (Гадас (адас)) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Бондарев Ушер
Мать:
Бондарева ?
Смерть
25.12.1991
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