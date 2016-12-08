Паршукова Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршукова Софья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.2016

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2016

Отец: Паршуков Дмитрий Викторович

Мать: не указана

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