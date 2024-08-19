Dārzniece (Guseva) Sofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dārzniece (Guseva) Sofia

Место рождения

Kherson, Khersons\'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dārznieks Jūlijs Fridrihs

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dārznieks Jūlijs Fridrihs

Смерть
1977

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