Dārzniece (Guseva) Sofia
Место рожденияKherson, Khersons\'ka oblast, Ukraine
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Dārznieks Jūlijs Fridrihs
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977