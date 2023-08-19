Ельнина Агрипина Иванова
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Иван
Мать: Праскева Яковлева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ельнин Ефим Алексеев
Отец ребёнка: Ельнин Алексей Николаев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Василиса Алексеева
Отец ребёнка: Ельнин Алексей Николаев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукерья Алексеевна
Отец ребёнка: Ельнин Алексей Николаев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Студенцева Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Ельнин Алексей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно