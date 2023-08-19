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Ельнина Агрипина Иванова

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Иван

Мать: Праскева Яковлева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ельнин Ефим Алексеев

Отец ребёнка: Ельнин Алексей Николаев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Василиса Алексеева

Отец ребёнка: Ельнин Алексей Николаев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукерья Алексеевна

Отец ребёнка: Ельнин Алексей Николаев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Студенцева Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Ельнин Алексей Николаев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельнин Алексей Николаев

Смерть
Неизвестно
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