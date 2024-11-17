Перевалов Стефан Васильев Около 1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Перевалов Стефан Васильев

Место рождения

Верхнемангиртуйское селение

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1829 г.р.

Жена

Дети

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1881 г.р.
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ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Перевалов Василий Федоров ПЕРЕПРОВЕРИТЬ ОТЦА

Мать: Перевалова Мария Антонова

Верхнемангиртуйское селение
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 6 лет, значит родился ок 1854 г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевалова Анастасия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевалова Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
14.08.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевалова Анастасия Петрова

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
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Рождение ребёнка
15.10.1881 ст.

Сын: Перевалов Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Перевалова Анастасия Петрова

МК Еланской церкви 1881 стр 23 Воспреемники: Мангиртуйского селения кр.Яков Васильев Перевалов и Ургунтуйского? селения кр.жена Параскева Степанова Жаринкова?
Смерть
Неизвестно

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