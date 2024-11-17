Перевалов Стефан Васильев
Место рожденияВерхнемангиртуйское селение
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Верхнемангиртуйское селение
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 6 лет, значит родился ок 1854 г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевалова Анастасия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевалова Анастасия Петрова
Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1881 ст.
Сын: Перевалов Дмитрий Степанов
Мать ребёнка: Перевалова Анастасия Петрова
МК Еланской церкви 1881 стр 23 Воспреемники: Мангиртуйского селения кр.Яков Васильев Перевалов и Ургунтуйского? селения кр.жена Параскева Степанова Жаринкова?
Смерть
Неизвестно