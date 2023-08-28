Кузнецова (Железнякова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Железняков Иван Семёнович
Мать: Железнякова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Андреевич
Смерть
Неизвестно