Кузнецова (Железнякова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Железнякова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Железняков Иван Семёнович

Мать: Железнякова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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