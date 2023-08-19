Коробейников Данил Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Место жительства
1809
Переселились в 1809 году сей же волости в поч Ерумсов по увольнению прежнего селения обывателей. - РС1811
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Коробейников Ерофей Данилов
Мать ребёнка: не указана
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Коробейников Николай Данилов
Мать ребёнка: не указана
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Коробейников Конон Данилов
Мать ребёнка: Коробейникова Екатерина Ефимова
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Коробейников Клемент Данилов
Мать ребёнка: Коробейникова Екатерина Ефимова
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Коробейникова Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Коробейникова Екатерина Ефимова
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Смерть
Неизвестно