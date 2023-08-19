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Коробейников Данил Иванов

Место рождения

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Коробейников Иван Константинов

Мать: Коробейникова Анна Харитонова

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Место жительства
1809
Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Переселились в 1809 году сей же волости в поч Ерумсов по увольнению прежнего селения обывателей. - РС1811
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Коробейников Ерофей Данилов

Мать ребёнка: не указана

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Коробейников Николай Данилов

Мать ребёнка: не указана

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Коробейников Конон Данилов

Мать ребёнка: Коробейникова Екатерина Ефимова

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Коробейников Клемент Данилов

Мать ребёнка: Коробейникова Екатерина Ефимова

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Коробейникова Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Коробейникова Екатерина Ефимова

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Смерть
Неизвестно
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