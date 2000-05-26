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Шакиров Шарибжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1945

Дата смерти

26.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1945

Отец: Шакиров Харибжан

Мать: Сибгатуллина Зухра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Муртазина) Раушания

Рождение ребёнка
19.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Муртазина) Раушания

Рождение ребёнка
17.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Муртазина) Раушания

Смерть
26.05.2000

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