Шакиров Шарибжан
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1945
Дата смерти26.05.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1945
Отец: Шакиров Харибжан
Мать: Сибгатуллина Зухра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Муртазина) Раушания
Рождение ребёнка
19.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Муртазина) Раушания
Рождение ребёнка
17.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Муртазина) Раушания
Смерть
26.05.2000