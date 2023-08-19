Казунин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1920
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1920
Отец: Казунин Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1940
Дочь: Кладовщикова Нина Александровна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: Пропал без вести на войне
Рождение ребёнка
16.03.1949
Мать ребёнка: Александра Ивановна