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Казунин Александр Николаевич

Место рождения

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.08.1920

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1920

Отец: Казунин Николай Иванович

Мать: не указана

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1940

Дочь: Кладовщикова Нина Александровна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: Пропал без вести на войне
Рождение ребёнка
16.03.1949

Сын: Казунин Олег Иванович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

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