Лепехина Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Лепехина) Мария Арефьевна
Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Лепехина) Настасья Арефьевна
Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Лепехина) Пелагея Арефьевна
Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич
Смерть
Неизвестно