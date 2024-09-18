Лепехина Екатерина Ефимовна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехина Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Арефий Матвеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лепехин Ефим Арефиевич

Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Лепехина) Мария Арефьевна

Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Лепехина) Настасья Арефьевна

Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Лепехина) Пелагея Арефьевна

Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Лепехин Абрам Арефиевич

Отец ребёнка: Лепехин Арефий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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