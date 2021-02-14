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Кокорин Роман Александрович

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

14.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2021

Отец: Кокорин Александр Валерьевич

Мать: Кокорина Екатерина Юрьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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