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Кокорин Роман Александрович
Кокорин Роман Александрович
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Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
14.02.2021
Пол
Мужской
Отец
Кокорин Александр Валерьевич
Мать
Кокорина (Фролова) Екатерина Юрьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2021
Отец:
Кокорин Александр Валерьевич
Мать:
Кокорина Екатерина Юрьевна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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