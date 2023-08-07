Оськина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.63
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.63
Отец: Поддубный Иван Иванович
Мать: Поддубная Клавдия
Рождение ребёнка
21.03.1990
Сын: Оськин Илья Александрович
Отец ребёнка: Оськин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
09.07.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оськин Александр Владимирович