Оськина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оськина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.63

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.63

Отец: Поддубный Иван Иванович

Мать: Поддубная Клавдия

Рождение ребёнка
21.03.1990

Сын: Оськин Илья Александрович

Отец ребёнка: Оськин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
09.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оськин Александр Владимирович

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