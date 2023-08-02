Дударова (Тулатова) Кызмида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Беслан-Хаджи
Мать: Тулатова Госамайхо
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Айсат
Отец ребёнка: Дударов Кургоко Джанхотович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дударов Уважуко
Отец ребёнка: Дударов Кургоко Джанхотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно