Каменских Матрена Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти02.03.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каменских Алексей Федорович
Рождение ребёнка
15.08.1910
Дочь: Каменских Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1912
Сын: Каменских Петр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.03.1944