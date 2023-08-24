Каменских Матрена Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменских Матрена Глебовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

02.03.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1910 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каменских Алексей Федорович

Рождение ребёнка
15.08.1910

Дочь: Каменских Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1912

Сын: Каменских Петр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.03.1944
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