Колобова Акилина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобова Акилина Тимофеевна

Колобова Акилина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1923

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобов Федор (Феодор) Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1891

Сын: Колобов Николай Федорович

Отец ребёнка: Колобов Федор (Феодор) Иванович

Смерть
До 1923
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.