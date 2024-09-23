Колобова Акилина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1891
Сын: Колобов Николай Федорович
Отец ребёнка: Колобов Федор (Феодор) Иванович
Смерть
До 1923
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край