Игушева Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушева Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Владимир Юрьевич

Мать: Попова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игушева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Игушев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игушев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Игушев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игушев Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Игушев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игушев Валерий

Отец ребёнка: Игушев Василий Николаевич

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