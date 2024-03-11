Игушева Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Владимир Юрьевич
Мать: Попова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игушева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Игушев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Игушев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игушев Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Игушев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игушев Валерий
Отец ребёнка: Игушев Василий Николаевич