Маклакова Вероника Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.2017
Сын: Маклаков Роман Васильевич
Отец ребёнка: Маклаков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.03.2022
Дочь: (Маклакова) Дарина Васильевна
Отец ребёнка: Маклаков Василий Андреевич