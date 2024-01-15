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Маклакова Вероника Андреевна

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Место рождения

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край

Дата рождения

18.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маклаков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.2017

Сын: Маклаков Роман Васильевич

Отец ребёнка: Маклаков Василий Андреевич

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
29.03.2022

Дочь: (Маклакова) Дарина Васильевна

Отец ребёнка: Маклаков Василий Андреевич

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край

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