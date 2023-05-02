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Ваганова Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Семён Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ваганов Евстафий Тимофеевич

Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Ваганов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ваганов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1901 ст.

Сын: Ваганов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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