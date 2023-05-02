Ваганова Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Семён Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ваганов Евстафий Тимофеевич
Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Ваганов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1901 ст.
Сын: Ваганов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваганова Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Ваганов Тимофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно