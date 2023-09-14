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Карфидов Анатолий Рудольфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1974

Отец: Карфидов Рудольф Константинович

Мать: Карфидова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.1997

Дочь: Карфидова Анжелика Анатольевна

Мать ребёнка: Зырянова Анастасия Анатольевна

Рождение ребёнка
01.06.2005

Дочь: Карфидова Ангелина Анатольевна

Мать ребёнка: Зырянова Анастасия Анатольевна

Рождение ребёнка
2016

Сын: Карфидов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

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