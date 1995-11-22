Патрушев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрушев Алексей

Патрушев Алексей

Место рождения

Атаманова, Тулинская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

01.04.1928

Дата смерти

22.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1927 г.р.
1936 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1928

Отец: Патрушев Алексей

Мать: Анна

Атаманова, Тулинская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
До 1949

Жена: Патрушева Амалия

Рождение ребёнка
25.09.1950

Сын: Патрушев Владимир

Мать ребёнка: Патрушева Амалия

Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Амалия

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Амалия

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Амалия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрушева Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Амалия

Смерть
22.11.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close