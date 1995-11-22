Патрушев Алексей
Место рождения
Дата рождения01.04.1928
Дата смерти22.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1928
Отец: Патрушев Алексей
Мать: Анна
Бракосочетание
До 1949
Жена: Патрушева Амалия
Рождение ребёнка
25.09.1950
Сын: Патрушев Владимир
Мать ребёнка: Патрушева Амалия
Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.11.1995