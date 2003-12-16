Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.03.1918

Дата смерти

16.12.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Дети

1941 г.р.
1945 г.р.
1948 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1918

Отец: Гордеев Антон

Мать: Неонилла

Рождение ребёнка
01.11.1941

Дочь: Кылосова (Цыбина) Римма

Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.09.1945

Дочь: Бычкова (Цыбина) Любовь

Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.08.1948

Дочь: Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.09.1951

Сын: Цыбин Григорий

Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич

Смерть
16.12.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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