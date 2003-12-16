Цыбина (Гордеева) Мария Антоновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.03.1918
Дата смерти16.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1918
Отец: Гордеев Антон
Мать: Неонилла
Рождение ребёнка
01.11.1941
Дочь: Кылосова (Цыбина) Римма
Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1945
Дочь: Бычкова (Цыбина) Любовь
Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1948
Дочь: Софронова (Гордеева) Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1951
Сын: Цыбин Григорий
Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыбин Илья Николаевич
Смерть
16.12.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость