Феодосия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Титов

Рождение ребёнка
01.10.1875 ст.

Сын: Никита Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Титов

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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