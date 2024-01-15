Мышина Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышина Домна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Мышин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Мышин Фёдор Яковлев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мышин Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Мышин Фёдор Яковлев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Селянина Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Мышин Фёдор Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышин Фёдор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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