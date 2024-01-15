Мышина Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Мышин Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Мышин Фёдор Яковлев
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мышин Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Мышин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Селянина Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Мышин Фёдор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышин Фёдор Яковлев
Смерть
Неизвестно