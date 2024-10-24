Кирилл Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ксения Кирилловна
Мать ребёнка: Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Настасья Кирилловна
Мать ребёнка: Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Иван Кириллович
Мать ребёнка: Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Ксенья Кирилловна
Мать ребёнка: Прасковья Антоновна
Смерть
Неизвестно