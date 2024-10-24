Кирилл Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1801 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ксения Кирилловна

Мать ребёнка: Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Настасья Кирилловна

Мать ребёнка: Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Иван Кириллович

Мать ребёнка: Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ксенья Кирилловна

Мать ребёнка: Прасковья Антоновна

Смерть
Неизвестно

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