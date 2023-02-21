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Савоськина Анна Ефимовна
Савоськина Анна Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1930
Дата смерти
2009
Пол
Женский
Отец
Усачев Ефим Яковлевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930
Отец:
Усачев Ефим Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
2009
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