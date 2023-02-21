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Головкина Епестимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Головкин Иван Михайлович

Христорождественская Домшинская церковь Вологодского уезда
Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Головкин Иван Михайлович

Христорождественская Домшинская церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
06.12.1901

Сын: Головкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1903

Сын: Головкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1905

Сын: Головкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.05.1907

Сын: Головкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1914

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1914

Сын: Головкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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