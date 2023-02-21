Головкина Епестимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1901
Христорождественская Домшинская церковь Вологодского уезда
Бракосочетание
24.01.1901
Христорождественская Домшинская церковь Вологодского уезда
Рождение ребёнка
06.12.1901
Сын: Головкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.01.1903
Сын: Головкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.07.1905
Сын: Головкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.05.1907
Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1914
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1914
Отец ребёнка: Головкин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно