Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

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МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Егор

Мать: Ирина Петровна

Смерть
Около 1819
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