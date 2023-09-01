Вершинина Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1970
Дочь: Галкина Ирина Аркадьевна
Отец ребёнка: Вершинин Аркадий Викторович
Рождение ребёнка
09.08.1974
Сын: Вершинин Анжелий Аркадьевич
Отец ребёнка: Вершинин Аркадий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно