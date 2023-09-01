Вершинина Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1970

Дочь: Галкина Ирина Аркадьевна

Отец ребёнка: Вершинин Аркадий Викторович

Рождение ребёнка
09.08.1974

Сын: Вершинин Анжелий Аркадьевич

Отец ребёнка: Вершинин Аркадий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Аркадий Викторович

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