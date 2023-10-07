Крохалева (Назарова) Мария Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрохалева (Назарова) Мария Нефедовна

Крохалева (Назарова) Мария Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крохалев Александр Николаевич

Курганская область, Шадринский район, село Маслянское
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close