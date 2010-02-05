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Игнатов Сергей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1968

Дата смерти

05.02.2010

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1650 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1968

Отец: Игнатов Леонид Алексеевич

Мать: Игнатова Светлана Аркадьевна

Бракосочетание
14.02.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1990

Сын: Игнатов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1993

Сын: Игнатов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2010

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