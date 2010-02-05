Игнатов Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1968
Дата смерти05.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1968
Бракосочетание
14.02.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1990
Сын: Игнатов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1993
Сын: Игнатов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2010