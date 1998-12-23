Клименчукова Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.?
Дата смерти23.12.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.?
Отец: Лыскин Валентин Васильевич
Мать: Лыскина Татьяна
Рождение ребёнка
24.11.1979
Сын: Клименчуков Николай Иванович
Отец ребёнка: Клименчуков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1982
Дочь: Суравегина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Клименчуков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1983
Сын: Клименчуков Константин Иванович
Отец ребёнка: Клименчуков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1986
Сын: Клименчуков Иван Иванович
Отец ребёнка: Клименчуков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
26.01.1990
Дочь: Клименчукова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Афонькин Дмитрий
Рождение ребёнка
17.04.?
Сын: Афонькин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонькин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1998