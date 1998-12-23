Клименчукова Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлименчукова Наталья Валентиновна

Клименчукова Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.?

Дата смерти

23.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.?

Отец: Лыскин Валентин Васильевич

Мать: Лыскина Татьяна

Рождение ребёнка
24.11.1979

Сын: Клименчуков Николай Иванович

Отец ребёнка: Клименчуков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
29.01.1982

Дочь: Суравегина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Клименчуков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
27.03.1983

Сын: Клименчуков Константин Иванович

Отец ребёнка: Клименчуков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
04.11.1986

Сын: Клименчуков Иван Иванович

Отец ребёнка: Клименчуков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
26.01.1990

Дочь: Клименчукова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Афонькин Дмитрий

Рождение ребёнка
17.04.?

Сын: Афонькин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонькин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименчуков Иван Алексеевич

Смерть
23.12.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close