Решетникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорнякова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорнякова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скорняков Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорнякова Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорнякова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)
Смерть
Неизвестно