Решетникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорнякова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорнякова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скорняков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорнякова Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорнякова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)

Смерть
Неизвестно
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