Логинов Григорий Борисович
Место рождения
Дата рождения12.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1981
Бракосочетание
23.02.2000
Жена: Логинова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
02.08.2000
Сын: Логинов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Логинова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Логинова
Развод
Неизвестно
Жена: Логинова Юлия Сергеевна