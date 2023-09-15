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Логинов Григорий Борисович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

12.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1981

Отец: Логинов Сергей Борисович

Мать: Логинова Татьяна Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
23.02.2000

Жена: Логинова Юлия Сергеевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.08.2000

Сын: Логинов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Логинова Юлия Сергеевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Логинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Логинова

Развод
Неизвестно

Жена: Логинова Юлия Сергеевна

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