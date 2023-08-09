Третьякова (Кузьмина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Кузьмина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1939

Сын: Третьяков Валентин Павлович

Отец ребёнка: Третьяков Павел Александрович

Рождение ребёнка
14.05.1941

Дочь: Третьякова Альбина Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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