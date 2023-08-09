Третьякова (Кузьмина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1939
Сын: Третьяков Валентин Павлович
Отец ребёнка: Третьяков Павел Александрович
Рождение ребёнка
14.05.1941
Дочь: Третьякова Альбина Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно