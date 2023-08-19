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Жуков Иван Иванов

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Жуков Иван Михайлов

Мать: Марья Козьмина

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Жуков Василий Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Жуков Иван Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
После 1862
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