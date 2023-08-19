Жуков Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Жуков Иван Михайлов
Мать: Марья Козьмина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Жуков Василий Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Жуков Иван Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
После 1862