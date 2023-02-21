Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кириллова (Власова) Любовь Григорьевна
Кириллова (Власова) Любовь Григорьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1954
Пол
Женский
Отец
Власов Михаил Григорьевич
1922 г.р.
Мать
Власова (Косторная) Матрена Ивановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1954
Отец:
Власов Михаил Григорьевич
Мать:
Власова Матрена Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия