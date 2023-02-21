Кириллова (Власова) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Власова) Любовь Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1954

Отец: Власов Михаил Григорьевич

Мать: Власова Матрена Ивановна

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