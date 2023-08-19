Богданов Яков Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1885 ст.
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Богданова Фекла Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Богданова Фекла Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно