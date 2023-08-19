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Богданов Яков Никифорович

Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Никифор

Мать: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1885 ст.

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Богданова Фекла Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Богданова Фекла Стефановна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Фекла Стефановна

Смерть
Неизвестно
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