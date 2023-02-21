Коновальчук Демедь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновальчук Демедь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Коновальчук Даннил Демедьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесник Варвара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновальчук Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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