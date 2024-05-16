Эннс Абрам Абрамович 12.03.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Эннс Абрам Абрамович

Место рождения

Богдановка

Дата рождения

12.03.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933

Отец: Эннс Абрам Яковлевич

Мать: Эннс (Шмидт) Юстина Даниловна

Бракосочетание
До 1957

Жена: Эннс Зара Петровна

деревня Горбуново Денисовского сельского совета Исетского района Тюменской области
Рождение ребёнка
29.12.1957

Сын: Эннс Яков Абрамович

Мать ребёнка: Эннс Зара Петровна

деревня Горбуново Денисовского сельского совета Исетского района Тюменской области
Смерть
Неизвестно

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