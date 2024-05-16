Эннс Абрам Абрамович
Место рождения
Дата рождения12.03.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1933
Бракосочетание
До 1957
Жена: Эннс Зара Петровна
деревня Горбуново Денисовского сельского совета Исетского района Тюменской области
Рождение ребёнка
29.12.1957
Сын: Эннс Яков Абрамович
Мать ребёнка: Эннс Зара Петровна
деревня Горбуново Денисовского сельского совета Исетского района Тюменской области
Смерть
Неизвестно