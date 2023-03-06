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Ходырев Никифор Диев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Ходырев Дей Яковлевич

Мать: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1741

Сын: Ходырев Естефей Никифорович

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Ходырев Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Ходырев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ходырев Никон Никифорович

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Христина Никифоровна

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Устинья Никифоровна

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ходырев Леонтий Никифорович

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ходырев Самион Никифорович

Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Параскева Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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