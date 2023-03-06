Ходырев Никифор Диев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Ходырев Дей Яковлевич
Мать: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1741
Сын: Ходырев Естефей Никифорович
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Ходырев Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ходырев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ходырев Никон Никифорович
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Христина Никифоровна
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Устинья Никифоровна
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ходырев Леонтий Никифорович
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ходырев Самион Никифорович
Мать ребёнка: Ходырева Параскева Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно