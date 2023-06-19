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Черепанов Филипп Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Черепанов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Черепанова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Черепанов Максим Филиппович

Мать ребёнка: Черепанова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Черепанова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Черепанов Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Черепанова Прасковья Петровна

Новобаскаково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Прасковья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Новобаскаково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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