Черепанов Филипп Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Черепанов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Черепанова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Черепанов Максим Филиппович
Мать ребёнка: Черепанова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Черепанова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Черепанов Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Черепанова Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно